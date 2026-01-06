Haberler

İsrail ve Suriye, ABD Gözetiminde Ortak İletişim Mekanizması Kuracak

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD'nin gözetiminde gerçekleşen Paris'teki üst düzey görüşmeler sonucunda, İsrail ve Suriye arasında güvenlik ve diplomatik koordinasyonu artırmak amacıyla ortak bir iletişim mekanizması kurulmasına dair mutabakata varıldığını açıkladı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan konuya ilişkin açıklamada, ABD'nin himayesinde İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin Paris'te bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmelerin Suriye'nin egemenliği ve istikrarına saygı, İsrail'in güvenliği ve her iki ülke için refah başlıkları etrafında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, tarafların her iki ülke için de kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemelerine ulaşma yönündeki kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ile Suriye'nin, ABD'nin denetimi altında iletişim mekanizması kurulamasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
