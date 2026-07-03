NYT: ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İran temsilcilerine suikast planladığına kanaat getirdi

ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecinde İsrail'in tutumuna ilişkin iddialarda bulundu.

ABD'li yetkililer, İsrail'in müzakereler devam ederken Erakçi ve Kalibaf'ı suikasta uğratmayı planlamış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Yetkililer, Washington yönetiminin bu iki üst düzey ismin suikastının müzakereleri baltalayacağından endişelendiğini ve planı öğrenmesi üzerine İsrail'den "geri adım atmasını" istediğini iddia etti.

Washington yönetiminin, bölge ülkelerinden İran'ı bu ihtimale karşı uyarmalarını istediğini öne süren yetkililer, Tahran'ın da arabulucular aracılığıyla ABD'den güvence talep ettiğini aktardı.

Öte yandan, yetkililerden biri ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğünü ve Katar'da "verimli" görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Pakistan savaş uçaklarının, İran heyetini taşıyan uçaklara eşlik ettiği iddiası

Haberde, Kalibaf'ın nisan ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmek için İslamabad'a gitmesinin beklendiği ancak yetkililere göre, İsrail'in, Kalibaf ya da Erakçi'ye suikast düzenleyip görüşmeleri sabote etmesine yönelik İran tarafında endişe olduğu öne sürüldü.

Yetkililer, İran'ın, Pakistan ve Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD'den, İsrail'in İran heyetini hedef alan saldırı gerçekleştirmeyeceğine ilişkin güvence istediğini de iddia etti.

Haberde, Pakistan savaş uçaklarının, İran sınırından İslamabad'a ve geri dönüşte, 70'ten fazla İranlıdan oluşan heyeti taşıyan İran uçaklarına eşlik ettiği ileri sürüldü. Tahran'a dönüş yolunda ise "İsrail güvenlik tehdidinin ortaya çıktığı" ifade edildi.

İki yetkili, İran güvenlik güçlerinin, Kalibaf'ı Tahran'a taşıyan uçağa, İsrail'in uçağa saldırmayı planladığı ve iki İsrail savaş uçağının Irak yakınlarındaki batı sınırından İran hava sahasına girdiği yönünde istihbarat aldıklarını bildirdiğini de iddia etti.

İki yetkilinin verdiği bilgilerde, bunun üzerine uçağın Meşhed şehrine acil iniş yaptığı ve İran heyetinin, Tahran'a geri dönmek için kara yoluyla yaklaşık 8 saat yolculuk yaptığı öne sürüldü.