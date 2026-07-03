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Acun Ilıcalı, Hull City'deki ilk transferini sessiz sedasız yaptı

Acun Ilıcalı, Hull City'deki ilk transferini sessiz sedasız yaptı
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Acun Ulıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 33 yaşındaki İngiliz kaleci Jack Butland'ı renklerine bağladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezondaki ilk transferini gerçekleştirdi.

HULL CITY'DEN KALEYE TAKVİYE

Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

LİGE YÜKSELEN ÜÇÜNCÜ TAKIM OLMUŞTU

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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