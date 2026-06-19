İsrail'de ABD ile yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma endişesi

İsrail'de, ABD- İran mutabakatının ardından Washington yönetimiyle yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma ihtimali endişeye neden oldu.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Lübnan'ın güneyi ve Suriye'nin Şeyh (Hermon) Dağı'ndaki işgali sonlandırma konusunda baskısını artıracağını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki kamuoyuna yansıyan gerginlik, iki ülke arasında derin bir krizi ortaya çıkardı. Trump'ın İsrail'in Lübnan politikasına yönelik sert açıklamaları ve Netanyahu'ya yönelik eleştirileri Tel Aviv yönetiminin yoğun Amerikan baskısı altında olduğunu gösterdi.

İsrailli yetkililer, Washington'dan gelen mesajların artık sert sözlerle sınırlı kalmayacağını, Tel Aviv yönetiminin ısrarını sürdürmesi durumunda ABD'nin somut adımlar atabileceğini kaydetti.

ABD'nin talepleri arasında İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tüm noktalardan ve Suriye'nin güneyindeki Şeyh Dağı'ndan çekilmesi ile İran ile diplomatik süreci tehlikeye atabilecek askeri faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasının yer aldığına işaret eden yetkililer, aksi takdirde ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatlarını askıya alabileceği, güvenlik kısıtlamaları uygulayabileceği ve hatta silah ambargosu benzeri önlemler alabileceğini vurguladı.

ABD ile İran arasında Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes üzerinde anlaşılan mutabakat, İsrail'de yoğun tepkilere neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, mutabakata rağmen Lübnan ve Suriye'nin güneyi ile Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, G7 zirvesinde Netanyahu'nun Lübnan politikasına "Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda" ve "çöle düşen 2 dron için Beyrut'ta koca bir binayı yıkmana gerek yok" gibi sert eleştirilerde bulunmuştu.