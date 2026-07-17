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İran: ABD, dünden bu yana Hürmüzgan eyaletinde 6 köprüyü hedef aldı

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprü ABD tarafından hedef alındı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD saldırılarında köprüler hasar gördü. Trump'ın altyapı saldırısı tehdidinin ardından gelen bu saldırılara İran, bölgedeki ABD üslerine karşılık veriyor.

İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine yönelik saldırıları sırasında Hamir ilçesindeki 6 köprü vuruldu.

Hürmüzgan Valiliği, Bandar Abbas - Hamir-Lar güzergahındaki Girveh Köprüsü, Latidan (Kalmatlı) köyünden sonraki köprü, Bender Abbas - Khamir-Lar dönüş güzergahı, Kuhoristan-Lar güzergahındaki 2 köprü, Bender Hamir-Keshar-Bender Abbas aksındaki yarım kalmış köprü ve Hamir İlçesindeki Maru köyündeki köprünün ABD saldırısında hedef alındığını ve hasar gördüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump 14 Temmuz'daki bir açıklamasında, İran'ın altyapısına saldıracaklarını söyleyerek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

İran, ABD'nin saldırılarına bölgedeki ABD'nin kullandığı üslere ve hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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