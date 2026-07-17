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ABD'nin İran'ın Çabahar kentindeki limana düzenlediği saldırıda deniz gözetleme kulesi yıkıldı

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İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesi, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda hedef alındı. Kule tamamen yıkılırken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Teknik ekipler bölgede hasar tespiti ve güvenlik önlemleri için çalışma başlattı; liman faaliyetlerinin kısa sürede yeniden başlaması bekleniyor.

İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesinin, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda hedef alındığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurdu.

Saldırıda kule tamamen yıkılırken, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından teknik ve operasyonel ekiplerin bölgeye sevk edildiği, hasarın tespiti, güvenlik önlemlerinin alınması ve liman faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

IRNA'nın aktardığına göre, teknik incelemelerin tamamlanması ve güvenlik koşullarının uygun bulunmasının ardından Şehid Kelanteri Limanı'nda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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