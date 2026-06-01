ABD ve İran'dan Müzakereler Sürerken Yeni Saldırı Dalgası

(ANKA RA ) - ABD ile İran, Hürmüz Boğazı çevresinde hafta sonu karşılıklı yeni saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Ateşkesin uzatılmasına yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalması, taraflar arasındaki gerilimin yeniden sıcak çatışmaya dönüşmesi endişesini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın uluslararası sularda bir ABD insansız hava aracının düşürdüğünü ve bunun üzerine İran'ın Goruk bölgesi ile Kiş Adası'ndaki radar, hava savunma ve İHA kontrol noktalarının hedef alındığı belirtti. CENTCOM, İran'ın "agresif eylemlerine" karşı "meşru müdafaa saldırıları" düzenlediğini savunduğu açıklamasında, saldırılarda Amerikan personelinin zarar görmediğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarında kullandığı bir hava üssünü hedef aldığını açıkladı. İran tarafı saldırının konumuna ilişkin detayları paylaşmazken; İran merkezli Fars Haber Ajansı'na göre IRGC yetkilileri, ABD'nin saldırıları sürdürmesi halinde İran'ın vereceği karşılığın "tamamen farklı" olacağını söyledi.

Kuveyt ordusu da pazartesi günü yaptığı açıklamada, hava savunma sistemleriyle "düşmanca füze ve İHA saldırılarına" karşılık verildiğini duyurdu ancak saldırıların nerede gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. İran, geçen hafta da Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef aldığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma taslağında bazı değişiklikler talep ediyor. CBS News'in aktardığına göre, tartışmalı başlıklar arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının üçüncü ülkelere aktarılması başlığı yer alıyor. İranlı müzakereciler İran'ın haklarını tam olarak güvence altına almayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Taraflar arasında 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen kalıcı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadı. ABD ve İran arasında gündemde olan son mutabakat taslağı 60 günlük yeni bir ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını içeriyor.

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ise küresel enerji piyasalarında fiyat baskısını artırmaya devam ediyor.

