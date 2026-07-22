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ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını açıkladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığını duyurdu.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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