ABD'nin İran'a Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 14'e Yükseldi

(ANKARA) - İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik iki gün süren hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını bildirdi. ABD'nin saldırılarına karşılık Tahran; Bahreyn, Kuveyt ve Katar'ı hedef alarak karşı saldırılar düzenledi, Ürdün'ün bazı bölgelerinde de sirenler çaldı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik iki gündür süren hava saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 47'si halen hastanede tedavi görüyor, diğerleri ise tıbbi müdahalenin ardından taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

ABD, bugün erken saatlerde İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Tahran ise buna karşılık Bahreyn, Kuveyt ve Katar'ı hedef alarak karşı saldırı gerçekleştirdi. Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde de hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik son saldırılarının kırılgan ateşkesin sona erdiğini gösterdiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

ABD dün günün erken saatlerinde, İran'ın Umman açıklarında çok sayıda ticari gemiyi hedef almasının ardından, çeşitli askeri noktalar ile liman tesislerine hava saldırıları düzenledi. İran da bu saldırılara karşılık verdi.

Kaynak: ANKA