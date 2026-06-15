ABD-İran anlaşması sonrası kritik zirve! Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

ABD ile İran arasında varılan tarihi mutabakatın ardından diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmayı ele alırken, Tahran yönetimi müzakere sürecine verdiği katkılar nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat değerlendirildi.

Arakçi, görüşmede Türkiye'nin Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecine sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

FİDAN'DAN "OLUMLU SONUÇ" MESAJI

Bakan Fidan ise taraflar arasında varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, sürecin devamında yapılacak görüşmelerin de olumlu sonuçlar vermesini temenni etti.

Fidan ayrıca anlaşmayı sabote etmeyi amaçlayan olası provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin bölgedeki barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Fidan, diplomatik çözüm yollarının önemine dikkat çekti.

TARİHİ ANLAŞMA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Görüşme, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını ve imza töreninin cuma günü İsviçre'de yapılacağını açıklamasının ardından gerçekleşti. Daha sonra hem Washington hem de Tahran yönetimi anlaşmayı doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmanın tamamlandığını duyurarak, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin deniz ablukasını kaldıracağını açıkladı.

GÖZLER İMZA TÖRENİNDE

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede gerilimin azaltılması, deniz ticaret yollarının yeniden işler hale gelmesi ve yaptırımların kademeli olarak kaldırılması gibi başlıkların ön plana çıkması bekleniyor.

İsviçre'de yapılması planlanan imza töreni öncesinde tarafların teknik detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, süreç uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com