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ABD: İran'a ait 5 ham petrol tankerini batırdık

ABD: İran'a ait 5 ham petrol tankerini batırdık
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WASHINGTON, 9 Eylül (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın ABD donanmasına ait bir savaş gemisine düzenlediği saldırılara misilleme olarak salı günü İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiklerini duyurdu.

WASHINGTON, 9 Eylül (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın ABD donanmasına ait bir savaş gemisine düzenlediği saldırılara misilleme olarak salı günü İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiklerini duyurdu.

Komutanlık sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın balistik füze saldırısından hasar almadan kurtulan savaş gemisinin bölgedeki sularda devriye görevini sürdürdüğünü belirtti.

İran tankerlerine yönelik saldırıların İran'ın Hark Adası yakınlarında gerçekleştiğine dikkat çeken komutanlık, "ABD kuvvetleri, saldırı öncesinde mürettebata gemileri terk etme talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran birliklerinin ABD uçak gemisine ve güdümlü füze destroyerine yönelik saldırı girişimlerinin ardından ABD ordusunun cumartesi günü de İran'a ait 3 ham petrol tankerini imha ettiği belirtilerek, İran'ın ABD donanmasının savaş gemilerine yönelik tüm saldırı girişimlerinin başarısız olduğu ifade edildi.

ABD medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre ABD, son dönemdeki saldırılarıyla ağırlıklı olarak ham petrol ihracatına dayanan İran ekonomisine baskı uygulamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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