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Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran Arasında Anlaşma Sağlandı, 19 Haziran'da İmzalanacak

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını ve resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Şerif, barış anlaşmasına ilişkin resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Barış Anlaşması'na varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, şunları kaydetti:

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Barış Anlaşması'na varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini açıkladı. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek."

Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, bu arabuluculuk çabasında yer alan kardeşlerimize, Katar Devleti'nin büyük liderliğine, bu anlaşmaya varılmasında verdikleri destekten dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderlerine de bu konudaki büyük katkıları için özellikle teşekkür etmek isterim.

Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, arabulucular bu hafta bir dizi toplantı düzenleyecek. Uygulama öncesi yapılacak bu görüşmeler, teknik görüşmelerin ve resmi imza töreninin temelini oluşturacak."

Kaynak: ANKA
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