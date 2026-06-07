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CENTCOM: ABD, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği için "tehdit" oluşturan 2 İran İHA'sını düşürdü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine tehdit oluşturan İran'a ait 2 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, ABD ordusunun İran'ın saldırganlığına karşı teyakkuzda olmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde deniz trafiğine tehdit oluşturan 2 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine tehdit oluşturan İran'a ait 2 "tek yönlü saldırı" İHA'sını düşürdüğü belirtildi.

ABD ordusunun, "İran'ın saldırganlığına karşı teyakkuzda olmaya devam edeceği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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