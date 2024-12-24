ABD Havadan Saldırıyla IŞİD Militanlarını Hedef Aldı

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Suriye'de düzenlediği hava saldırısında iki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanını öldürdüğünü ve birini de yaraladığını açıkladı.

CENTCOM sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün Suriye'de düzenlediği hava saldırısında iki IŞİD militanını öldürdüğünü, birini de yaraladığını bildirdi. Açıklamada, hava saldırısında hedef alınan IŞİD militanlarının daha önce Suriye hükümeti ve Ruslar tarafından kontrol edilen Deyrizor şehrinde bir kamyon dolusu silah taşıdıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu hava saldırısı, CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte, teröristlerin ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve zayıflatma yönünde süregelen kararlılığının bir parçasıdır" ifadelerine de yer verildi.