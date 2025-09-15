ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Ortak Tatbikat: Freedom Edge

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde "Freedom Edge" isimli ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Freedom Edge adlı tatbikatın, ülkelerin deniz, hava ve siber alandaki ortak operasyonel yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı koymak için "gerekli" olduğu vurgulanan tatbikatın Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında düzenlendiği ve 19 Eylül 2025'e kadar devam edeceği bildirildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise tatbikatta ülkenin Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yer alacağını aktararak söz konusu tatbikatın gelişmiş balistik füze, hava savunma ve deniz operasyonları eğitimleriyle tıbbi tahliyeler içereceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 11 Eylül'de, ilişkileri iyileştirmek istedikleri Kuzey Kore'nin "birincil tehdit olarak Güney Kore'yi değil ABD'yi gördüğünü" vurgulamıştı.

ABD ile koordinasyonun ve Kuzey Kore-ABD diyaloğunun önemine dikkati çeken Lee, "Kuzey Kore'nin bakış açısına göre, rejimi için birincil tehdit Güney Kore değil, ABD'dir." ifadesini kullanmıştı.