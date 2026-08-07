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FAA, Boeing 737 MAX'larda çatlak kontrolünü zorunlu kıldı

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FAA, bazı Boeing 737 MAX modellerinde gövde bütünlüğünü etkileyebilecek çatlaklara karşı zorunlu inceleme talimatı verdi. 471 uçak kontrole tabi tutulacak; Boeing, benzer tasarım nedeniyle tedbir amaçlı genişletildiğini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bazı Boeing 737 MAX uçaklarında, gövde bütünlüğünü etkileyebilecek olası çatlaklara karşı zorunlu inceleme yapılması talimatı verdi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, 10 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan ve bazı Boeing 737-8, 737-9 ile 737-8200 modellerini kapsayan FAA talimatı çerçevesinde ABD'de 471 uçak zorunlu kontrole tabi tutulacak.

Karar, daha eski bazı Boeing 737 modellerinde ön kapı çevresindeki gövdeyi güçlendiren "bear strap" adlı yapıda çatlaklar tespit edilmesinin üzerine alındı.

FAA tarafından yapılan açıklamada, talimatın uçaklarda oluşabilecek güvenlik riskini gidermek amacıyla yayımlandığı belirtilerek, olası çatlakların uçağın yapısal bütünlüğünü olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, kontroller kapsamında uçakların gövde kaplamasının da incelenmesinin zorunlu olacağı bildirildi.

Boeing şirketinden yapılan açıklamada ise çatlak sorununun 737 New Generation modellerinde tespit edilmesinin ardından gerekli kontrollerin yürütüldüğü vurgulandı.

737 MAX filosunda şimdiye kadar benzer bir soruna rastlanmadığı aktarılan açıklamada, bu uçakların çatlak tespit edilen modellerle benzer tasarım ve üretim süreçlerine sahip olması nedeniyle tedbir amacıyla kontrollerin bu modelleri de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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