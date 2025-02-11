ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un ABD tarafından Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'a ilişkin yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

İADELERİNE KARAR VERİLDİ

Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiğini duyuran Tunç, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir" dedi.

Tunç ayrıca, Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.