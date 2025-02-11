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ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'nin Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazadan sonra annesi Eylem Tok tarafından kaçırılan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un ABD tarafından Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'a ilişkin yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

İADELERİNE KARAR VERİLDİ

Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiğini duyuran Tunç, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir" dedi.

Tunç ayrıca, Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıOnur Güleç:

Göndermeyin bizdekiler serbest bırakıcak!!

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Haber YorumlarıTimucin Temizler:

canı cehenneme

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Şimdi bizim adalet onu allem eder kallem eder 3 aya salar. Keşke orada kalsaydı da cezasını çekseydi.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

lan getirin bu veledi buraya

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Haber YorumlarıFurkan inci:

zalimler için yaşasın cehennem

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Haber YorumlarıAli Olgun:

Türkiye'de ilk mahkeme tahliye olur Türkiye'de adalet trafika kazalarında adil islemiyor alacağı ceza taksirle ölüme sebebiyet vermekten 3 yıl başkada yok

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

hapiste boşu boşuna yattılar. çocuk katıl degıl. kaza olmuş onlarda cahıllık yapıp kaçtılar

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Kaçmasarlar çoktan serbesttiler..

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

İyi halt ettiler. Buraya geldiklerinde zengin annesi sayesinde kısa zamanda serbest kalacak. Türkiye ye iadesi onların yararına olacak. Çünkü burada adalet yok ki. Herkes avantasına bakıyor.

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Haber YorumlarıGrup SELOCAN:

Vur patladın çal oynasın şimdi cihan efendiiii

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