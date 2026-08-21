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ABD Dışişleri Bakanlığından Katar'a 4,5 milyar dolarlık yakıt ikmal uçağı satışına ön onay

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ABD, Katar'a 4,5 milyar dolarlık "KC-46A" tipi yakıt ikmal uçağı ve ilgili ekipmanların satışı için ön onay verdi.

ABD, Katar'a 4,5 milyar dolarlık "KC-46A" tipi yakıt ikmal uçağı ve ilgili ekipmanların satışı için ön onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'a 4 "KC-46A" yakıt ikmal uçağının yanı sıra, 8 turbofan motoru, 10 radar uyarı alıcısı, 15 Guardian Lazer Verici Grubu ve 8 LAIRCM sistem işlemcisinin satışına ön onay verildiği kaydedildi.

Söz konusu paketin toplam değerinin 4,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Satışın gerçekleşmesi için Kongre onayı gerekiyor.

Kaynak: AA
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