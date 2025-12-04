Haberler

ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu

Güncelleme:
ABD ile Venezuela arasında son haftalarda tırmanan diplomatik gerginliklerin ardından Washington'dan kritik bir uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığını belirterek Venezuela'da bulunan ya da bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı.

ABD ile Venezuela arasında son haftalarda tırmanan tansiyonun ardından Washington, en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yeniden yayımlayarak vatandaşlarını bir kez daha "derhal ülkeyi terk etmeye" çağırdı.

2019'DAN BU YANA DİPLOMATİK PERSONEL YOK

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan ve ilk olarak mayıs ayında duyurulan 4. seviye 'Seyahat Etmeyin' uyarısı, kapsamlı incelemenin ardından hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar yürürlüğe kondu. Açıklamada, ABD'nin 2019 yılında Caracas'taki tüm diplomatik personelini çektiği hatırlatılarak, ülkede bulunan vatandaşlara acil ya da rutin konsolosluk hizmeti sağlanamayacağı belirtildi.

"CİDDİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ" UYARISI

Bakanlık, Venezuela'da kalan ABD vatandaşlarının "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terör faaliyetleri, adam kaçırma, iç karışıklık ve yetersiz sağlık hizmetleri" gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Cinayet, silahlı soygun ve araç gaspı gibi suçların yaygınlığına dikkat çekilirken, güvenlik güçlerinin rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız baskı" uyguladığı ifade edildi.

KARADAN OPERASYON SİNYALİ

Uyarıda, zorunlu olarak seyahat etmek durumunda olanlara ise alışılmışın dışında dikkat çekici tavsiyeler verildi:

Vasiyetname hazırlayın, profesyonel koruma ekibi kiralayın, tıbbi tahliye sigortası yaptırın.

Gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Aralık'taki açıklamalarıyla daha da artmıştı. Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen teknelere yönelik operasyonlara atıf yaparak, "Yakında karadan da başlayacağız" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Güya İsrail ile Filistin'i, Rusya ile Ukrayna yı barıştırmaya çalışıyor. Diğer taraftan Venezuela' ya çökecek dünyanın belası bu adam

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Ben Venezuela devlet başkanı olsam ülke giriş çıkışlarını kapatırım

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Başaran:

trump venazuellaya sıkışsa Putin için bir fırsat doğar ve bunu değerlendirir.Bu da 3. dünya savaşının ilk kıvılcımını ateşler mi?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
