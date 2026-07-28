İsrail-Lübnan görüşmelerinin yeni turu Roma'da yapılacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 4-6 Ağustos'ta Roma'da yapılacağını duyurdu. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler, İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına odaklanacak. Mart ayında başlayan çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen anlaşma, İsrail güçlerinin güney Lübnan'daki pilot bölgelerden çekilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlanmasını içeriyor.
WASHINGTON, 28 Temmuz (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen görüşmelerin yeni turunun 4-6 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceğini bildirdi.
AFP haber ajansının Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD arabuluculuğundaki görüşmeler, "pilot bölge uygulamasının genişletilmesi, tüm sınır sorunlarının çözüme kavuşturulması ve kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşması üzerinde çalışılması" dahil olmak üzere İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasının tam olarak uygulanmasına odaklanacak.
Çerçeve anlaşması, İsrail ile Hizbullah arasında 2 Mart'ta başlayan çatışmalara son verilmesini hedefliyor. Anlaşma ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden kademeli olarak çekilmesini ve bölgeye Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını öngörüyor.