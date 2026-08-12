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ABD'de doğum turizmine karşı görev gücü

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ABD Dışişleri Bakanlığı, doğum turizmini engellemek amacıyla görev gücü kurdu. Geçen ay 600'den fazla vize iptal edilirken, Trump'ın vatandaşlık hakkını kısıtlama çabaları Yüksek Mahkeme'de reddedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen "doğum turizmi"ni sona erdirmek için bir görev gücü kurduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarının yansıması olarak yeni bir görev gücü kurulduğunu bildirdi.

Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, Amerikan vatandaşlığının değerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Trump'ın da açıkça belirttiği gibi, vatandaşlık, ABD göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir." ifadesi kullanıldı.

Geçen ay 600'den fazla vize iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "doğum turizmi şebekelerine" karşı yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600'den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, ABD'de doğan bebeklere Amerikan vatandaşlığı hakkı tanıyan anayasal hakkın iptal edilmesi için hukuki süreçlere başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu reddetmişti.

Kaynak: AA
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