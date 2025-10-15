ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Gizli Belgelerle Gözaltına Alındı

ABD Dışişleri Bakanlığının kıdemli danışmanı ve Hindistan ile Güney Asya İşleri Uzmanı Hindistan asıllı Ashley Tellis, 1000 sayfadan fazla gizli hükümet belgesini evinde bulundurduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığında kıdemli danışman olarak görev yapan ve hükümetle yakın çalışmaları bulunan 64 yaşındaki Tellis'in evinde hafta sonu arama yapıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan aramada, "gizli" ve "çok gizli" olarak sınıflandırılan 1000 sayfadan fazla belge ele geçirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile de çalışmış olan Tellis, "ulusal savunma bilgilerini yasa dışı olarak saklamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tellis'in geçen ay içinde birkaç kez hükümet bilgisayarlarından ABD askeri uçakları hakkında bilgiler içeren gizli belgeler yazdırdığı FBI tarafından hazırlanan belgelerde yer aldı.

FBI belgelerinde ayrıca Tellis'in, son yıllarda Çinli hükümet yetkilileriyle de birçok kez bir araya geldiği, 2022'de Çinli yetkililerle yediği bir akşam yemeğine elinde bir dosya ile gittiği, ancak yemekten dosya olmadan ayrıldığı bilgisine yer verildi.