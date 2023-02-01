Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine yeni danışman atadı

Güncel Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerine yeni danışman atadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Ermenistan-Azerbaycan müzakereleri olmak üzere Kafkasya bölgesindeki müzakerelerden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığına Louis L. Bono'yu atadığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Ermenistan- Azerbaycan müzakereleri olmak üzere Kafkasya bölgesindeki müzakerelerden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığına Louis L. Bono'yu atadığını duyurdu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Kafkas Müzakereleri Başdanışmanı olarak Dışişleri Kıdemli Meslek Memuru Louis L. Bono'yu atıyorum. Sayın Bono bu sıfatla, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini ilerletmek ve Rusya'nın egemen Gürcistan topraklarında devam eden işgalini ele almak için bölgesel liderlerle birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Bono'nun, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Viyana'daki Birleşmiş Milletler ofislerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve Vatikan'da geçici olarak Maslahatgüzar Vekili olarak hizmet ettiğini belirten Blinken, bu deneyimlerinin Kafkas müzakerelerine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Blinken, "ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ihtilafına uzun vadeli bir siyasi çözüm de dahil olmak üzere kapsamlı bir barış anlaşması müzakere etmesine yardımcı olmaya kararlıdır. Bay Bono, Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan diyaloğu kolaylaştırmak için Avrupa Birliği dahil benzer fikirlere sahip ortaklarla ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarla ikili ilişkiler kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Kara Harp Okulunda öğretim görevlisi olarak da çalışan Bono, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Basra Bölge Bürosu Müdürlüğü, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ile Ekonomi ve Ticari İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title