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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, üç aşamalı Venezuela planını mevkidaşı Blanco ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Venezuelalı mevkidaşı Oliver Blanco ile görüştü. Rubio görüşmede Trump'ın Venezuela için hazırladığı üç aşamalı planını yeniden teyit etti ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin başkenti Washington'da Venezuelalı mevkidaşı Oliver Blanco ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela için hazırladığı, istikrar, ekonomik iyileşme ve siyasi uzlaşma ile demokratik geçişi kapsayan üç aşamalı planını yeniden teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, ikilinin Venezuela öncülüğündeki uzlaşma görüşmelerindeki ilerlemeleri ele aldığı kaydedilirken, Rubio'nun Venezuela'daki siyasi mahkumların serbest bırakılmasının sürdürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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