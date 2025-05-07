Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl bir çözüm çağrısında bulunarak, çatışmanın sona ermesini umduğunu ifade etti. Rubio, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik hava saldırıları üzerine açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti.

Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığı bildirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.