ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti.

Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığı bildirmişti.