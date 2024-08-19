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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e Gitti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'e gitti. Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü ve ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik çabaların devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'e gitti. 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi. Blinken yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik diplomatik çabaların bir parçası olarak İsrail'de olduğunu belirterek,"Herkesin evet demesinin ve hayır demek için bahane aramamasının zamanı geldi" diye konuştu. Herzog ise, "Rehinelerimizin ailelerine dönmelerinden daha büyük bir küresel insani amaç olmadığını yineledim" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, diplomatik çabalar çerçevesinde bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabah Bakan Blinken'a, ABD'nin diğer arabulucularla birlikte rehinelerimizi evlerine geri dönmeleri için sarf ettiği önemli çabalar için teşekkür ettim. Rehinelerimizin ailelerine dönmelerinden daha büyük bir küresel insani amaç olmadığını yineledim.

Farklı cephelerden terörle kuşatılmış olan İsrail Devleti tehdit altındadır. Ancak aynı zamanda başta ABD olmak üzere müttefikleri ve dostları tarafından da desteklenmektedir. ABD Başkanı Biden'a ve Amerikan liderliğine, bölgesel istikrarı ve İsrail'in kendini koruma hakkını sağlamak üzere güç projeksiyonu ve konuşlandırması için güçlü bir koalisyona liderlik ettikleri için derinden minnettarız."

Bakan Blinken, Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı açıklamada, "Bu, rehineleri evlerine ulaştırmak, ateşkesi sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğe giden daha iyi yola sevk etmek için muhtemelen en iyi an ve belki de son fırsat. Başkan Biden'ın talimatıyla, bu anlaşmayı sağlamak için yoğun bir diplomatik çabanın parçası olarak buradayım. Herkesin evet demesinin ve hayır demek için bahane aramamasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Blinken'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bakan Blinken İsrail'deki temaslarının ardından yarın Mısır'a gidecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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