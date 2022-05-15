ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, Fransa ve BAE'ye gidecek - Haberler

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 15-16 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Blinken, Berlin'deki toplantının ardından ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Fransa'ya geçerek ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak.

Antony Blinken, 16 Mayıs'ta ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı ziyaretinde bulunacak.