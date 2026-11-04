ABD deniz piyadesi Okinawa'daki Camp Schwab Üssü'nde eğitim kazasında öldü

ABD deniz piyadesi Okinawa'daki Camp Schwab Üssü'nde eğitim kazasında öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Deniz Piyadeleri, Okinawa eyaletindeki Camp Schwab Askeri Üssü'nde dün meydana gelen eğitim kazasında bir deniz piyadesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybeden piyadenin ismi paylaşılmazken, olayın soruşturulduğu belirtildi.
Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletinde, ABD deniz piyadesinin eğitim kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
ABC News kanalının haberine göre, ABD Deniz Piyadeleri konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Okinawa eyaletindeki Camp Schwab Askeri Üssü'nde dün meydana gelen eğitim kazasında bir ABD deniz piyadesinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Hayatını kaybeden piyadenin ismi paylaşılmazken, olayın soruşturulduğu belirtildi.???????
Kaynak: AA