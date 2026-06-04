Haberler

Sarıyer'de alışveriş anlaşmazlığı cinayeti!

Sarıyer'de alışveriş anlaşmazlığı cinayeti!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar üzerine, arkadaşı tarafından kaçırıldığı öne sürülen Halis Ö., polis ekiplerince canlı konum takibiyle bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

SARIYER'de ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler, Halis Ö.'yü (42) bir iş yerinde buldu. Halis Ö., yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Mehmet Can Y. (37) ve Ufuk G.'nin (36) kendisini alıkoyduğunu öne sürdü. İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Can Y. tutuklandı; Ufuk G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.'ye saat 17.00'den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.

YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Halis Ö.'yu kurtaran ekipler, Halis Ö.'nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Can Y.'nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.'nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti