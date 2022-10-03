ABD'den Türkiye ile gerilimi artıracak bir adım daha! Rum askerlerini eğitecekler

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs Adası'nda Türkiye ile gerilimi artıracak hamlelere bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tepki gören ABD, şimdi de Rum askerlerine silah eğitimi vermek için kolları sıvadı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu adıma büyük tepki geldi.

Kıbrıs adasındaki hareketlilik devam ediyor. ABD, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından şimdi de Rum askerlerini eğitecek.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMINA DAHİL ETTİLER

ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına dahil etti. Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve işbirliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek'' dedi.

İŞBİRLİĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR

New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri işbirliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti. Başvurunun kabulü sonrası Senato İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez eyaletteki 7 diğer Kongre üyesi ile beraber, Ulusal Muhafız Bürosu Stratejik Planlar ve Politika Direktörü Tümgeneral Randolph Staudenraus'a mektup yazdı. Bu mektupta başvuruyu güçlü bir şekilde desteklerini belirtti.

Mektupta, Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı programının, dünya çapında ABD Güvenlik işbirlikleri için önemli bir araç olduğunu, Ulusal Muhafız güçlerinin, dünya genelinde 85 ortaklığı ile 6 coğrafi bölgede bulunduğunun altı çizildi.

TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni programa dahil etmesini kınadı.