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ABD'den Kuzey Kore'ye Rusya uyarısı: Asker konuşlandırmaya son ver

ABD'den Kuzey Kore'ye Rusya uyarısı: Asker konuşlandırmaya son ver
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini sona erdirmesini talep etti. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savaşa doğrudan müdahil olmasından endişe duymaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Kuzey Kore'nin asker konuşlandırmaya son vermesini talep etti.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "( Kuzey Kore'nin) savaşa doğrudan müdahil olmasından endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin " Rusya'ya askeri konuşlanmasının" ve karşılığında Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kore'ye sağladığı "her türlü desteğin" sona ermesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Kuzey Kore gibi, Rusya- Ukrayna savaşını "sürdürülebilir kılan" üçüncü ülkelerin de sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

RUSYA'YA ASKER GÖNDERİLDİĞİ DOĞRULANMIŞTI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin Merkez Askeri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulanmıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında "Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek" amacıyla asker gönderdiği aktarılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore ile Rusya arasında 2024'te imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının" ardından Pyongyang yönetiminin Rusya'ya yaklaşık 12 bin asker gönderdiği tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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