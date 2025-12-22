Haberler

ABD, Kamboçya ve Tayland'a çatışmaları durdurma çağrısını yineledi

Güncelleme:
ABD, Kamboçya ve Tayland'a sınır çatışmalarını sona erdirme ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nın uygulanması için çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin ağır silahları geri çekmesi ve mayın temizliğini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

ABD, Kamboçya ve Tayland'a sınır hattındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nın tam olarak uygulanması çağrısını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Kamboçya ve Tayland'a çatışmaları sona erdirmeleri, ağır silahları geri çekmeleri, kara mayınlarının döşenmesine son vermeleri ve mayın temizliğini hızlandıracak ve sınır sorunlarını ele alacak süreçleri içeren Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nı tamamen uygulamaları çağrısını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının "Kamboçya ve Tayland'ın çatışmayı sona erdirme taahhütlerine tam olarak uymalarını desteklemek" amacıyla bugün yapması planlanan toplantının da memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan bir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
