ABD'den Irak'taki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı

Güncelleme:
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki gelişmeler nedeniyle ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve güvenli koşullar oluşuncaya kadar bulundukları yerde kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Temel ihtiyaç malzemeleri stoklanması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Irak'ta bulunan vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri ve ayrılmak için güvenli koşullar oluşana kadar bulundukları yerde kalmaları uyarısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, "ABD hükümeti, güvenliğinizi önemsiyor ve bilinçli kararlar alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri paylaşmaya devam edecektir. Irak'taki ABD vatandaşlarının, güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları ve ayrılmak için güvenli koşulların oluşacağı zamana kadar bulundukları yerde kalmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklayın" ifadelerine yer verildi.

