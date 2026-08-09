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ABD'den Çin'e Scarborough Eleştirisi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'i Filipinler'le ihtilaflı olduğu Scarborough Sığlığı'na yönelik "idari tedbirler" alması nedeniyle eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'i Filipinler'le ihtilaflı olduğu Scarborough Sığlığı'na yönelik "idari tedbirler" alması nedeniyle eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Çin'le yaşanan sorunların çözümünde "Filipinler'in yanında" olduklarını belirtti.

Pigott, "ABD, Çin'in Scarborough Sığlığı'nda istikrar bozucu, ulusal doğa koruma alanı uygulamasını dayatma ve 2016 Tahkim Kararı'nda da belirtildiği üzere Filipinli balıkçıların geleneksel avlanma sahalarına erişimini engelleme yönündeki süregelen girişimlerini reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin'in söz konusu bölgede uyguladığı "idari tedbirleri" eleştiren Pigott, bu hamlenin Filipinli balıkçıların avlanma sahalarına erişimini engellediğini vurguladı. Pigott, Pekin yönetiminin bu tek taraflı girişimi ilerletmek amacıyla "zorlamayla desteklenen şüpheli çevresel ve hukuki bahaneleri" kullandığını ileri sürdü.

Çin, Filipinler'in de üzerinde hak iddia ettiği, Scarborough Sığlığı veya Bajo de Masinloc olarak da bilinen Huangyan Dao üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor.

Scarborough Sığlığı, uzun süredir Pekin ile Manila arasındaki denizcilik ihtilaflarında bir gerilim noktası oluşturuyor.

Kaynak: AA
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