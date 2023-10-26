ABD'de silahlı saldırgan 3 ayrı yerde insanların üzerine ateş açtı! 22 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maine eyaletinde bir şahıs 3 ayrı yerde insanların üzerine ateş açtı. Kan donduran saldırılarda 22 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı. Polis her yerde kaçan saldırganı ararken bölgede okullar tatil edildi.

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişi de yaralandı. Bölgede okullar tatil edilirken polis her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.

3 AYRI BÖLGEDE ATEŞ AÇTI

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti. Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

POLİS, ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN İNSANLARDAN YARDIM İSTEDİ

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

KİMLİĞİNİ SAKLAMA GEREĞİ DUYMADI

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.