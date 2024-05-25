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ABD'deki Müslümanların Yıllık Kongresi Baltimore'da Başladı

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ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) öncülüğünde, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile düzenlenen ICNA-MAS yıllık kongresi, Baltimore kentinde başladı. Kongre, çeşitli eyaletlerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getiriyor.

NEW ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA) öncülüğünde, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile düzenlenen ICNA-MAS yıllık kongresi, Baltimore kentinde başladı.

Baltimore Fuar Merkezi'nde bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilen kongre, çeşitli eyaletlerden on binlerce Müslüman'ı bir araya getiriyor.

"Sarsılmaz İnanç: Allah'ın iradesine güvenmek" ana temasıyla düzenlenen kongrede tanınmış akademisyen ve ilim insanları, çeşitli konularda konferanslar veriyor. Aileler, çocuklar, kadınlar ve farklı yaş grupları için de çalıştay ve etkinlikler yapılıyor.

Kongre dolayısıyla kurulan pazarda Müslüman camiaya hitap eden alışveriş stantları katılımcılardan yoğun ilgi görüyor, çocuklar için de eğlence alanları bulunuyor.

Amerika Diyanet Merkezinin tanıtım ve hediyelik eşya stantlarının da yer aldığı kongre kapsamında bazı Türk kuruluşları da pazar yerinde hizmet veriyor.

"Gazze'de süren trajedinin küresel bilinç üzerindeki ağırlığı her zamankinden daha fazla"

CNA Başkanı Mohsin Ansari, 30 bine yakın katılımcının beklendiği, öğrenmek ve inancını geliştirmek isteyen herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olan kongreye ev sahipliği yapmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Ansari, "Bu yılki 'Sarsılmaz inanç: Allah'ın iradesine güvenme' temasıyla özellikle gurur duyuyoruz. Gazze'de süren trajedinin küresel bilinç üzerindeki ağırlığı her zamankinden daha fazla hissedilirken adalet arayışında ısrar eden biz imanlıların da inançlarında kararlı durmaları bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Kongre, 27 Mayıs'ta sona erecek.

ABD'deki Müslüman kongreleri

ABD'deki Güney Asya kökenli Müslümanlar tarafından 1968'de kurulan ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1977'de daha kapsayıcı çatı kuruluş haline geldi.

ABD'deki Müslümanları bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere Mısır ağırlıklı Orta Doğu'dan Müslümanlar tarafından 1993'te kurulan MAS'ın ise ülkede 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

ICNA, her yıl mayıs ayının sonuna doğru 'Anma Günü Haftası'nda' ABD'nin doğu yakası Washington-Baltimore civarında, MAS da aralık sonundaki 'Noel tatili haftasında' Chicago'da yılda iki defa ABD'de yaşayan Müslümanlara yönelik büyük katılımlı kongreler düzenliyor.

Baltimore'daki kongrenin organizasyonuna ICNA, Chicago'dakine de MAS öncülük yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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