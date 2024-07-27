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Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar

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ABD'de yapılan ankete göre eski Başkan Donald Trump, Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı. Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini aldı. Kamala Harris ise bu ayın başlarında yüzde 35 olan oy oranını büyük bir sıçramayla yüzde 47'ye kadar çıkardı.

ABD'de yapılan ankette eski Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı.

TRUMP'IN OY ORANI YÜZDE 49

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı. Bu ayın başlarında WSJ tarafından yapılan ankette Trump'ın 6 puan gerisinde kalan Biden'a kıyasla Harris'in performansının önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.

ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önündeDonald Trump

HARRİS, SADECE 2 PUAN GERİDE

Anket, ayrıca Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde de keskin artış olduğunu ortaya koydu. Bu ayın başlarında yüzde 35 olan oran, 11 puanlık sıçramayla yüzde 46'ya yükseldi. Buna karşılık Trump'ın tercih edilirliği yüzde 47, Biden'ınki ise yüzde 39'da kaldı.

ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önündeKamala Harris

BIDEN, BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Biden, yaşı, zihinsel uygunluğu ve kasımda Beyaz Saray'ı kazanma yeteneği hakkında haftalarca süren parti içi tartışmaların ardından 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu. Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı. Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önündeJoe Biden

Kaynak: AA / Güncel

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