ABD'de, Venezuela Saldırısına Tepkiler... Ülke Genelinde Savaş Karşıtı Protestolar Düzenlendi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu sonrası ABD'nin birçok eyaletinde on binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, "savaşa hayır" sloganlarıyla askeri müdahaleyi ve Kongre onayı olmadan yapılan operasyonları protesto etti. ABD Kongresi'nde yer alan Demokrat Senatörler de Venezuela'ya karşı yürütülen operasyonun Kongre onayı olmadan gerçekleştirilmesini "ABD Anayasası'na aykırı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuna karşı Amerikan kamuoyunun tepkisi yükseldi. ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrasında ülke içinde çok sayıda eyalette protestolar düzenlendi. Halk, "Venezuela ile savaşa hayır" sloganıyla Chicago, New York Times Meydanı, Washington DC'de ve 100'den fazla kentte sokaklara çıktı.

Protestolara, askeri müdahale ve savaş politikasına karşı çıkan grupların yanı sıra Answer Coalition gibi barış yanlısı ve savaş karşıtı örgütler katıldı. Açıklamalarda, yeni bir savaş istenmediği, Amerikan halkının bu tür askeri operasyonlara karşı olduğu vurgulandı.

Göstericiler: "Yeni ve büyük bir savaş karşıtı hareket kuruyoruz"

ABD medyasında yer alan haberlere göre, protestolar, klasik bir anti-savaş tepkisi niteliğinde. Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD hükümetinin Venezuela'yı "yöneteceğini" ve petrol rezervlerinin "kendilerinin" olduğunu açıklamasına da tepki gösterdi. Açıklamalarda, şöyle denildi:

"ABD'de hangi işçi sınıfı mensubu Venezuela'da petrol kuyusuna sahip? Hiçbiri! İşçi sınıfının, petrol şirketlerine sahip olan ve kar dışında hiçbir şeye öncelik vermeyen kapitalistlerden çok Venezuela halkıyla ortak noktası var. Yeni ve büyük bir savaş karşıtı hareket kuruyoruz. Bu sadece başlangıç! Venezuela'da savaşa hayır!"

Ülkenin başkenti Washington D.C'de de, Trump'ın Venezuela'yı yasa dışı şekilde bombalamasından sonra yüzlerce kişi Beyaz Saray önünde toplandı.

"Los Angeles, Venezuela'ya savaş istemiyor"

"Los Angeles, Venezuela'ya savaş istemiyor" sloganıyla yağmura rağmen sokağa çıkan yüzlerce kişi, Los Angeles şehir merkezinde toplandı, ABD'nin Venezuela halkına ve hükümetine yönelik yasa dışı bombalamaları, yetkililerin kaçırılması ve saldırganlık kınandı.

Yürüyüşler, yönetimin dün gece Karakas'ı bombalamasına yanıt olarak ilan edilen acil durum eylem günü kapsamında gerçekleştirildi. Savaş karşıtı örgütler, protestoların yarın da devam edeceğini duyurdu.

Seattle, Philadelphia ve Chicago'da protestolar

Seattle'daki göstericiler, "Venezuela'dan Filistin'e, ABD'nin savaş makinesini durdurun" sloganı atarak, Trump yönetimini kınadı.

Philadelphia sokaklarını dolduran çok sayıda gösterici de ABD genelindeki proetstolara katılarak, barışa destek verdi.

Binlerce kişi, Trump yönetiminin Venezuela halkına yönelik yasa dışı bombalamalarına ve savaş girişimine karşı protesto amacıyla Chicago sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Boston'da yüzlerce kişi, savaş karşıtı eylem çağrısı yaptı

Boston'da da yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya karşı operasyonunu kınadı. Açıklamalarda, "ABD, balıkçı teknelerini bombalamaktan ve deniz ablukasından şehirleri bombalamaya ve hatta Venezuela Başkanını kaçırmaya kadar ilerleyerek gerilimi tırmandırdı. Trump yönetimi, Venezuela ve sahip olduğu birçok kaynak üzerinde tam kontrol istiyor, ancak ABD halkını temsil etmiyorlar! Biz diyoruz ki, Venezuela'ya savaş yok" ifadelerine yer verildi.

Yerel yönetimler ve aktivistlerden de protestolara destek

Protestolar, sadece sokakta değil, yerel yönetim ve siyasiler nezdinde de yankı buldu. San Francisco Körfez Bölgesi'nde ve çevresinde politik liderler, Trump'ın operasyonunu, "anayasal olmadığı ve tehlikeli bir emsal oluşturduğu" yönünde eleştirdi.

New York, New Jersey ve Chicago'da yerel yetkililer ile aktivistler saldırıyı kınadı ve protestolara destek verdi. New York sokaklarında büyük bir kalabalık, Trump yönetiminin Venezuela halkına yönelik bombalamalarına ve savaş girişimine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Gösterilerde, ABD'nin politikasını eleştiren katılımcılar, sloganlarda sık sık "Savaş istemiyoruz", "ABD askerleri evine dönsün" gibi mesajlar verdi.

Demokratlardan Trump yönetimine tepki

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından Kongre'de muhalif senatörlerden de sert tepkiler geldi. Başta Vermont Senatörü Bernie Sanders olmak üzere çok sayıda Demokrat senatör, operasyonun Kongre onayı olmadan gerçekleştirilmesini ABD Anayasası'na aykırı olarak nitelendirdi.

Senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanının başka bir ülkeye karşı askeri güç kullanma yetkisinin Kongre'ye ait olduğunu vurguladı. Sanders, "Bu ülke yeni ve tehlikeli bir savaşa sürüklenmemelidir. Kongre yetkisi olmadan yapılan her askeri müdahale anayasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı. Sanders ayrıca ABD'nin Venezuela'ya yönelik geçmiş müdahalelerinin bölgede istikrar getirmediğini savundu.

Sanders: "ABD'nin önceliği, ülke içindeki ekonomik sorunlar ve sosyal eşitsizliklerle mücadele olması gerek"

Sanders, ABD'nin önceliğinin ülke içindeki ekonomik sorunlar ve sosyal eşitsizliklerle mücadele olması gerektiğini belirterek, askeri operasyonların, Amerikan halkının çıkarına hizmet etmediğini dile getirdi.

Operasyonun arkasında enerji ve ekonomik çıkarların olabileceğine yönelik eleştiriler de dikkati çekti.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, yönetimin Kongre'yi yeterince bilgilendirmediğini söyledi. Schumer, askeri operasyonun kapsamı, hedefleri ve sonrasına ilişkin net bir planın kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek, yürütmenin şeffaf davranmadığını ifade etti.

Arizona Senatörü Ruben Gallego, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını "hukuksuz" olarak nitelendirdi. Gallego, ABD'nin uluslararası hukuka ve kendi anayasal süreçlerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, tek taraflı askeri adımların bölgesel istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulundu.

Demokrat senatörlerden, yönetimi Kongre'yi devre dışı bırakan askeri adımlardan kaçınma çağrısı

Hawaii Senatörü Brian Schatz da operasyonun ABD'yi uzun süreli ve maliyetli bir çatışmaya sürükleyebileceğini söyledi. Schatz, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin "gereksiz bir macera" olduğunu ve ABD'nin diplomatik yolları öncelemesi gerektiğini kaydetti.

Muhalif senatörlerin ortak açıklamalarında, "saldırının Kongre onayı olmadan yapılması, kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmaması ve operasyonun uzun vadeli sonuçlarına ilişkin net bir stratejinin bulunmaması" öne çıkan eleştiri başlıkları oldu. Demokrat senatörler, yönetimi, Kongre'yi devre dışı bırakan askeri adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Öte yandan Trump destekçileri ise operasyonu "başarılı bir güvenlik hamlesi" olarak değerlendirdi.