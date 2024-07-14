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Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

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ABD'de eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Crooks'un silahının babası tarafından alınmış olabileceği belirtilirken, saldırı sırasında kimlik taşımadığı ve DNA testiyle kimliğinin doğrulandığı bildirildi.

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

ARACINDA VE EVİNDE BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Matthew Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulunduThomas Matthew Crooks

KİMLİĞİ DNA TESTİYLE DOĞRULANACAK

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı. Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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