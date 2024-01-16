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ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de etkili olan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde 200 milyondan fazla kişi tehlikeli kış şartları uyarısı altında bulunurken 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzey doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla eksi 34 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Ülkede okullar kapatılırken, bin 300'den fazla uçak seferi iptal edildi.

ABD'de etkili olan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde 200 milyondan fazla kişi tehlikeli kış şartları uyarısı altında bulunurken 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzey doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla eksi 34 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Associated Press'in haberine göre, kutup soğuklarının neden olduğu aşırı kış şartları sebebiyle Portland'de 4 kişi, Wisconsin eyaletinde de 3 evsiz yaşamını yitirdi.

ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

OKULLAR K A PATILDI

Ülkedeki 23 eyalette aşırı kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk uyarısı, 200 milyondan fazla kişi için de "kış şartları" ikazı yapıldı. New York, Baltimore ve Washington DC şehirleri mevsimin ilk karını görürken özellikle kar yağışının fazla olduğu bölgelerde okullar tatil edildi. Kış şartları nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin okulunun kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ülkenin doğu yakasında 1300'den fazla uçak seferi iptal edildi. Oregan, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde de 120 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, kar yağışının gün içinde yağmur ve buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Aşırı kar yağışı nedeniyle Colorado gibi dağlık eyaletlerde çığ tehlikesine dikkat çekilirken ülkenin güney doğu eyaleti Florida'da gök gürültülü yağmur ve beklenmedik hortum tehlikesi uyarısı yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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