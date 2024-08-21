Üye Girişi
Haberler

ABD'de İsrail konsolosluğu önünde göstericilere polis müdahalesi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chicago'da Demokrat Parti Kongresi sırasında, İsrail'in Gazze'deki eylemleri protesto edildi. İsrail konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de ateşkes ve ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep etti. Polis, göstericilere sert müdahalede bulundu, birçok kişiyi yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Üç basın mensubu da gözaltına alınanlar arasındaydı. Polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nin düzenlendiği Chicago kentinde, Gazze'deki katliamları protesto etmek için İsrail konsolosluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi süresince, ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

Pazartesi günkü büyük yürüyüşün ardından salı akşamı Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sonlandırması talebiyle protesto düzenledi.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin yürümesine izin vermedi. Protestolar devam ederken bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Daha sonra göstericilere sert şekilde müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükledi ve birçok göstericiyle üç basın mensubunu gözaltına aldı.

Polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

ABD'de İsrail konsolosluğu önünde göstericilere polis müdahalesi

ABD'de İsrail konsolosluğu önünde göstericilere polis müdahalesi

Kaynak: AA / Güncel

Demokrat Parti Chicago İsrail Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title