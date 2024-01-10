ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına tecavüz suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından Long'un mahkumiyetinin iptal edildiğini belirtti. Haksız yere hapis yatan Long'un avukatları, anlaşmaya varılan 25 milyon dolarlık tazminatı ülke çapındaki en büyük haksız mahkumiyet tazminatlarından biri olarak nitelendirdi.

SUÇSUZ OLDUĞU 44 YIL SONRA ANLAŞILDI

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına tecavüz suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, konu hakkında yapılan ifşaatlar sonucu "polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından" 27 Ağustos 2020'de Long'un mahkumiyetinin iptal edildiğini belirtti.

25 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Haksız yere, 44 yıl 3 ay 17 gün hapis yatan Long'un avukatları, anlaşmaya varılan rakamı (25 milyon dolar) ülke çapındaki en büyük "haksız mahkumiyet tazminatlarından biri" olarak nitelendirdi. Long'un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long'un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu kabul ediyor." ifadesine yer verildi.

TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Açıklamada, "Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da, bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu üstlenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." denildi. ABD medyasında yer alan bilgilere göre, 68 yaşında olan Long, 1976'da, 21 yaşındayken, "beyaz bir kadına tecavüz ve hırsızlıkla" suçlanmış ve tamamı beyazlardan oluşan jüri kararıyla iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.