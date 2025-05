ABD'de Gazzelilere Destek için Açlık Eylemi Başlatıldı

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek kadın ve çocuklar başta olmak üzere 2 milyondan fazla Filistinli sivili açlığa mahkum etmesine ABD'de tepkiler sürüyor.

ABD'nin değişik bölgelerinden gelen gaziler ve barış yanlısı gruplar, Gazzelilerle dayanışma sergilemek için New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) ABD Daimi Temsilciliği binası önünde 40 günlük açlık eylemi başlattı.

Eylemin organizatörlerinden eski Barış için Gaziler Derneği Başkanı Mike Ferner, AA muhabirine, Gazzelilerle dayanışma göstermek adına açlık eylemi için ülke genelinde 600'den fazla kişinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Ferner, "Bunu iki amaç için yapıyoruz: Birincisi, Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında açık ve eksiksiz insani yardımların yapılması. İkincisi ise soykırımı durdurabilmemiz için İsrail'e daha fazla ABD silahı gönderilmemesi." dedi.

Gazze'de insanların günde 250 kalori gıdanın altında yaşam mücadelesi verdiklerine dikkati çeken Ferner, bu sebeple 40 gün boyunca günlük 250 kaloriyi geçmeyecek şekilde aç kalacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"İnsanlar bize açlık hakkında soru sorduğunda söylemek istediğimiz şu, günde 250 kalori alıyoruz. Gece kaldığımız yere geri dönüp yatağımızda uyuyoruz. Bombalanma konusunda endişemiz yok, içmek için temiz suyumuz var, çocuklarımız açlıktan ölmüyor. Yani yaptığımız şey, Gazze'deki insanların yaşadıklarının çok çok küçük bir parçası. Bunu yapmamızın nedeni de bu ülkedeki daha fazla insanı uyandırmak, 'Bunu yapmaya devam edemeyiz.' demesini sağlamaktır."

"Şu anda yaptığınız şey, Holokost sırasında yapacağınız şeydir"

Ohio'dan gelen ve deniz piyadesi gazisi olan Phil Tottenham da Gazze'de masum insanların aç bırakılmasının savaş suçu olduğuna dikkati çekmek için açlık eylemine katıldığını anlattı.

Tottenham, eylemlerinin aylarca aç kalan ve İsrail tarafından Gazze'nin içinde sürekli tahliye edilen Filistinlilerin çektiklerinin yanında hiç olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Bu bir soykırımdır ve şu anda yaptığımız (eylem) Holokost sırasında, kölelik sırasında yapacağımız şeydir. Yardıma ihtiyaç var çünkü bu taşınması ağır bir yük ve Filistinliler bunu 77 yıldır taşıyor. Bunu bizim de taşımamız gerekiyor, bu yüzden burada duruyorum ve yerli halkların soykırımına karşı konuşuyorum ve diyorum ki, bizim gözümüzün önünde başka bir soykırım olmasın."

"Daha fazla çocuğun hayatta kaldığı dünya yaratmaya çalışıyoruz"

Körfez Savaşı sırasında Irak'ta askeri tıbbiyeci olarak bulunan yazar Diana Oestreich de "Ben barış için çalışmaya inanan bir gaziyim ve bugün buraya gelerek şiddetin daha az olduğu ve daha fazla çocuğun hayatta kaldığı dünya yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oestreich, New York'a yaklaşık 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki Minnesota'dan geldiğini belirterek, "Bu yüzden bugün burada açlık eylemine katılıyorum ve Gazze'deki tüm çocukların beslenmesini ve Gazze'ye insani yardımların BM tarafından getirilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Gazze'de savaş değil, çocukların aç bırakıldığı "savaş suçu" olduğuna vurgu yapan Oestreich, "Gazze'deki her anne ve çocuğun hayatlarının önemli olduğunu ve Amerika'daki herkesin de bunu bilmesini istiyorum. Hükümetimiz bomba göndermeyi bırakana, insani yardımların girmesine izin verene kadar kendi hükümetimizle savaşacağız." görüşlerini paylaştı.