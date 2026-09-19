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ABD'de dört abone, yapay zeka şirketlerine rekabet ihlali iddiasıyla dava açtı

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ABD'de dört kişi, Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google'ın yapay zeka gelişim hızını koordineli şekilde yavaşlatmak üzere anlaştığını ileri sürerek dava açtı. Davacılar, bunun rekabet yasalarını ihlal edeceğini ve ücretli abonelerin hizmet değerini azaltacağını savundu.

ABD'de dört kişi, Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google şirketlerinin yapay zeka teknolojilerinin gelişim hızını yavaşlatmak üzere anlaşarak rekabet yasalarını ihlal ettiğini ileri sürerek dava açtı.

California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesinde, ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini adlı yapay zeka hizmetlerinin ücretli abonelerinden dört kişi tarafından Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google'a karşı dava açıldı.

Söz konusu şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin gelişimini koordineli şekilde yavaşlatma konusunda anlaştığını belirten davacılar, şirketlerin böyle bir anlaşmaya varmasının rekabeti sınırlandıracağını ve rekabet yasalarını da ihlal edeceğini savundu.

Davacılar, bu durumun, ücretli yapay zeka hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin aldıkları hizmetin değerini azaltacağını ileri sürdü.

Davacıların avukatı Nick Rowley, yapay zeka güvenliğine ilişkin kararların, teknoloji şirketlerinin kendi aralarında yapacağı anlaşmalara bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Rowley, "Yapay zeka güvenliği ve kurallarının, dünyanın en güçlü ve kar amacı güden teknoloji şirketleri arasında kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalarla belirlenmesine izin verirsek yapay zeka hızla insan kontrolünden çıkabilir." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılması tartışmaları

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile SpaceXAI'ın CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan, ABD yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
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