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Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü

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ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Donald Trump'ın katıldığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin hareketli anlar yaşandı. Elinde bıçaklarla polise saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Donald Trump'ın katıldığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

POLİS, BIÇAKLI SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi. Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

KONGREYE TRUMP DA KATILDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı. Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyetçi Parti Donald Trump Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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