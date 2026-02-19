Haberler

Albüm: ABD'nin New York Kentinde Düzenlenen Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncelleme:
New York'ta düzenlenen etkinliklerde binlerce kişi bir araya gelerek havai fişek gösterileri, ejderha ve aslan dansları gibi kültürel performanslarla Çin Yeni Yılı'nı kutladı.

NEW YORK, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Çin Yeni Yılı coşkuyla kutlandı. Salı günü düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı.

Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri düzenlenirken, ejderha ve aslan dansları ile çeşitli kültürel performanslar sergilendi.

