Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de Beyaz Saray yakınındaki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, başkent Washington'da Beyaz Saray yakınlarında günün erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

WASHİNGTON, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki olay yerinde nöbet tutan polis, 12 Kasım 2026.

ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, günün erken saatlerinde başkent Washington'daki Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü

Okulda infial yaratan olay! Bu görüntü öğretmenin başını yedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı