ABD'de Anaokulunda Uyuşturucu Madde Skandalı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

ABD'nin New York kentindeki bir anaokulunda uyku matının altındaki uyuşturucu madde olan fentanile solunum yoluyla maruz kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin New York kentindeki Divino Nino adlı anaokulunda küçük çocuklar uyuşturucu maddeye maruz kaldı. Anaokulunda uyku matının altındaki uyuşturucu madde olan fentanile solunum yoluyla maruz kalan 1 yaşındaki Nicholas Dominici hayatını kaybederken, yaşları 8 ay ile 2 yaş arasında değişen 3 çocuk ise uyuşturucu maddeye maruz kaldıkları gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın 15 Eylül'de yaşandığı ifade edilerek, tedavi altına alınan küçük çocuklara, opioid kaynaklı aşırı doz etkilerini hafifletmek için kullanılan Narcan isimli ilacın verildiği bildirildi.

Anaokulu sahibi ve kiracısı hakkında dava açıldı

Anaokulunun sahibi 36 yaşındaki Grei Mendez ve kiracısı 41 yaşındaki Carlisto Acevedo Brito gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucuyla komplo" ve "cinayet" suçlamasıyla dava açıldı. Mendez'in tutuklanmadan önce telefonundan yaklaşık 20 bin mesajı sildiği belirtilerek, silinen mesajların kurtarıldığı aktarıldı. Mendez'in acil servisi aramadan önce kocasını birkaç kez aradığı ve daha sonra kocasının gelip çocuk odasından birkaç dolu alışveriş çantasını aldığı belirtildi. Mendez'in kocası polis tarafından aranıyor.

Savcı Damien Williams yaptığı açıklamada, "Sanıkların bir kreşte uyuşturucu operasyonu yürüttükleri için dört bebeği zehirlediğini ve birini öldürdüğünü iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uyku matının altından 1 kilogram uyuşturucu madde çıktı

New York Polis Departmanından Baş Dedektif Joseph Kenny yaptığı açıklamada, anaokulunda yapılan aramada çocukların üzerinde uyuduğu uyku matının altında 1 kilogram ağırlığında fentanil bulunduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, aramada uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan 3 adet alet ele geçirdi.

Polis, kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini belirtti. Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir uyuşturucu madde olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artışların başındaki nedenler arasında gösteriliyor.

ABD'de 2021'de aşırı doz ölümlerden yüzde 66'sı fentanil kaynaklı

Yeni araştırmalar, Hawaii'den Alaska'ya ve Rhode Island'a kadar ABD'nin neredeyse her köşesinin fentanilden etkilendiğini gösteriyor. ABD'de 2010 yılında ülke genelinde aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının yaklaşık yüzde 10'unun fentanile bağlı olduğu ifade edildi. 2021 yılında ise 100 binden fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybederken, can kayıplarının yüzde 66'sı fentanile bağlı olduğu belirtildi. - NEW YORK