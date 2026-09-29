ABD'de 71 yaşındaki Carter, 41 yıl sonra DNA sonuçlarıyla tahliye edildi

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NEW ABD'de bıçaklanarak öldürülen bir kadının cinayetinden hüküm giyen ve idam cezasına çarptırılan 71 yaşındaki Stewart Carter, yeni ortaya çıkan DNA sonuçlarının cinayetle eşleşmemesi üzerine serbest bırakıldı.

Siyahi Amerikalı Carter, işlemediğini söylediği bir cinayet nedeniyle 41 yıl hapis yattıktan sonra, DNA kanıtlarının uyuşmaması sonucu idam cezasından kurtularak özgürlüğüne yeniden kavuştu.

1985'ten bu yana hapis yatan Carter'ın, aynı yıl Eva Olesen adlı kadını bıçakla öldürmekten hüküm giydiği davanın yeniden görülmesi kararlaştırıldı.

Carter'ı olay yerine bağlayan hiçbir fiziksel kanıt bulunmamasına rağmen, jüri tarafından itirafına ve cinayetle övündüğünü söyleyen iki tanığın ifadesine dayanarak suçlu bulunduğu aktarıldı.

Yaşlı adam, savcıların yeni analiz edilen DNA kanıtlarının onu suçla ilişkilendirmediğini açıklamasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Savcılar, DNA analizinin sonuçlarının Carter'ın kapı kolunda bulunan kanla ve bıçağın sapından elde edilen genetik materyalle eşleşme olasılığını ortadan kaldırdığını açıkladı.

ABD basınına göre söz konusu tanıklar, 2011'de görülen bir duruşmada, yalan söylemeleri yönünde talimat aldıklarını, polisin kendilerine para ve hediyeler verdiğini ve Carter aleyhine ifade vermedikleri takdirde sınır dışı edilmekle tehdit edildiklerini söylemişti.

Başka bir davada şüpheli olduğuna inanılan Carter, Utah'tan kaçmak zorunda kalmış, sonunda Tennessee eyaletinde yakalanmıştı.

Sorgu sırasında bir itirafname imzalayan Carter, bunun zorla alındığını söylemişti.

Eyalet Yüksek Mahkemesi, geçen yıl soruşturmacıların usulsüz davranışlarını gerekçe göstererek yeni bir duruşma emri vermişti.

Kaynak: AA