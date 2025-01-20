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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği basın toplantısında yemin ederek görevine başlayacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklama yaptı.

5 Kasım'da yapılan ABD'deki başkanlık seçimlerinde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yemin ederek görevine başlayacak. Dünya gözünü ABD'deki yemin törenine çevirmişken; Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği basın toplantısında yemin ederek görevine başlayacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

"Seçimi kazandığı günün ertesinde Trump ile görüşme yaptık, bu dönemde de ara görüşme yaptık. Kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, "Kendisi, "Rusya-Ukrayna savaşını ben bitireceğim" dediğine göre Türkiye olarak bizim üzerimize de ne düşüyorsa bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan ayrıca "Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Sayın Trump ile görüşmelerimizde bunu masaya yatırıp, adımlarımızı ona göre atacağız. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun" diye konuştu.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalandı.

Erdoğan ve Fico huzurunda imzalanan 3 anlaşma şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıufka dair:

papaz nerede

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıŞuursuz Pokemon:

Yağcı

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHakan Demir:

dostuk önemli evet , aptal olma mal varlığını açıklarim demişti Trump , şimdi dost oldular neden acaba , bu dostluğu başkası yapsa dış guclerin adamı derler akkaşıklar ama reis yapınca vardır bir bilddigi

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Yıkama yağlama hizmetimiz başlamıştır

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yalakalığın adı ne zaman dostluk oldu :)

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıMerxas:

yahu bı git ve adam.. ülkenin içine ettin bu haberi son dakika diye veren haberler.com sende bi dur artık ya Suriye ya Erdoğan başka başlık yapacak haber bulamıyormusunuz...

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Haber YorumlarıMerxas:

Suriye Cumhurbaşkanı Erdoğan..

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yalakalık devam diyorsun

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıVEFA:

Papazı vermeseydin iyiydi ama neyse!

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıJokerAllame:

devam edecek tabii

Yorum Beğen23
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